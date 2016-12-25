حضرموت: نجاة مدير شبام من محاولة اغتيال ومقتل عمه وشقيقه

نجا مدير عام مديرية شبام حضرموت شرق اليمن فرج ناجي بن طالب اليوم من محاولة اغتيال إثر تعرضه لكمين نصب له في طريق عمله بمنطقة الحاوي في مديرية شبام من قبل مسلحين كانوا يستقلون دراجة نارية.

وأكدت مصادر محلية مقتل اثنين من مرافقيه وهما عمه عبد العزيز عوض بن طالب وأخيه صالح ناجي بن طالب.

ولم يتم التعرف على هوية الجناة الذين لاذوا بالفرار فيما تواصل الجهات المعنية تحرياتها.

واستنكرت السلطة المحلية بمديرية شبام الحادث الإجرامي الجبان الذي يتنافى مع تعاليم الإسلام السمحة التي تحرم قتل الأبرياء ولا يعبّر عن أخلاق وثقافة وأعراف أبناء محافظة حضرموت بشكل عام، ومديريات الوادي والصحراء بشكل خاص الذين عُرف عنهم على مدى السنين الماضيات تمسكهم بالهدوء والسكينة وحبهم للسلم والأمن والأمان.. داعية الأجهزة الأمنية وكافة أبناء المحافظة إلى الوقوف صفاً واحداً من أجل تعزيز التعاون والتكامل فيما بينهما لوضع حد لكل من تسول له نفسه النيل من استقرار حضرموت وأمنها .

ووجهت السلطة المحلية الأجهزة الأمنية بملاحقة الجناة وسرعة كشفهم لينالوا جزاءهم العادل إزاء هذه الجريمة النكراء.