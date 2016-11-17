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مصرع 30 عنصراً من مليشيات الحوثي والمخلوع في ميدي بمحافظة حجة

الخميس 17 نوفمبر 2016 10:32 ص الصحوة نت - متابعة خاصة
مصرع 30 عنصراً من مليشيات الحوثي والمخلوع في ميدي بمحافظة حجة

قتل 30 مسلحاً من جماعة الحوثي والمخلوع وأصيب العشرات في معارك عنيفة دارت في محيط ميدنة ميدي بمحافظة حجة غربي اليمن.


وقال مصدر عسكري في المنطقة العسكرية الخامسة ان من بين قتلى المليشيات الانقلابية في ميدي قيادي ميداني يدعى محمد اسماعيل البكيلي.


وانطلقت الثلاثاء عملية عسكرية واسعة في ميدي تحرير ما تبقى من مواقع المليشيات الانقلابية في المدينة.

يأتي هذا فيما شنت مقاتلات التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية سلسلة غارات جوية على منطقة بني حسن في مديرية عبس بحجة، استهدفت تعزيزات وتجمعات للمليشيات.


وكثفت مدفعية الجيش من قصفها على مواقع المليشيات الانقلابية في مدينة ميدي والمواقع المجاورة.

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