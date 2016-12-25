الرئيسية / آخر الأخبار

مقاتلات التحالف تُدمر رتلاً عسكرياً للمليشيات كان في طريقه الى نهم شرق صنعاء

الأحد 25 ديسمبر 2016 02:03 م الصحوة نت | متابعة خاصة
مقاتلات التحالف تُدمر رتلاً عسكرياً للمليشيات كان في طريقه الى نهم شرق صنعاء


استهدفت مقاتلات التحالف العربي صباح اليوم الأحد رتلاً عسكرياً لمليشيا الحوثي والمخلوع شرق العاصمة صنعاء.


وأفاد "المركز الأعلامي للقوات المسلحة" أن مقاتلات التحالف دمرت رتلاً عسكرياً مكوناً من 8 أطقم بالقرب من نقيل بن غيلان كان في طريقه الى مواقع المليشيات في نهم.


المصادر أكدت مقتل واصابة كل من كان في الرتل العسكري، بالإضافة الى تدمير الذخائر والأسلحة التي كانت على متن الرتل.

 

هذا وتواصل قوات الجيش الوطني و المقاومة الشعبية بإسناد من طيران التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن تقدمها في جبهة نهم شرق العاصمة صنعاء.


وقال المركز الإعلامي للجيش الوطني أن وحدات من الجيش الوطني تواصل التقدم مؤكداً وصولها إلى سد العقران المحاذي لقرية (محلي) بمنطقة نهم شرق العاصمة صنعاء وسط فرار عناصر مليشيات الحوثي وصالح المسلحة الإنقلابية.


وأكد المركز مصرع قيادات ميدانية تابعة لمليشيا الحوثي في غارات جوية لمقاتلات التحالف العربي صباح اليوم.


 يأتي هذا فيما أفاد المركز الإعلامي لمقاومة صنعاء أن قوات الجيش حررت تبة النهدين وتبة صالح وتستكمل السيطرة على قرن ودعة ويتقدم في التباب السود.

 

المصدر | الصحوة نت

آراء وتحليلات

القائمة البريدية

أشترك معنا في القائمة البريدية لتصلك كل الاخبار التي تنشرها الصحوة نت

أقسام الموقع

الأخبار حقوق و حريات اقتصاد و مال مجتمع شئون دولية آراء و تحليلات

تواصل معنا

الجمهورية اليمنية - أمانة العاصمة

شارع الستين الغربي

الفاكس : 01446785

info@alsahwa-yemen.net

جميع الحقوق محفوظة للصحوة نت © 2016 م

الى الأعلى