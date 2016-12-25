الجيش يحرر تبة النهدين ويصل سد العقران بمنطقة نهم ومصرع قيادات حوثية "مُحدث"

تواصل قوات الجيش الوطني و المقاومة الشعبية بإسناد من طيران التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن تقدمها في جبهة نهم شرق العاصمة صنعاء.

وقال المركز الإعلامي للجيش الوطني أن وحدات من الجيش الوطني تواصل التقدم مؤكداً وصولها إلى سد العقران المحاذي لقرية (محلي) بمنطقة نهم شرق العاصمة صنعاء وسط فرار عناصر مليشيات الحوثي وصالح المسلحة الإنقلابية.

وأكد المركز مصرع قيادات ميدانية تابعة لمليشيا الحوثي في غارات جوية لمقاتلات التحالف العربي صباح اليوم.





يأتي هذا فيما أفاد المركز الإعلامي لمقاومة صنعاء أن قوات الجيش حررت تبة النهدين وتبة صالح وتستكمل السيطرة على قرن ودعة ويتقدم في التباب السود.





هذا التقدم يأتي فيما تشهد صفوف مليشيا الحوثي والمخلوع انهيارات كبيرة وفرار لمقاتليها باتجاه "المديد" مركز مديرية نهم.





وأكدت المصادر مصرع 12 عنصراً من المليشيات وأسر ثمانية منهم.

الصحوة نت | متابعة خاصة