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الرئيس يصل المكلا برفقة بن دغر وعدد من المسؤولين

الأحد 25 ديسمبر 2016 12:45 م الصحوة نت - متابعة خاصة
الرئيس يصل المكلا برفقة بن دغر وعدد من المسؤولين


وصل صباح اليوم الأحد رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي إلى مدينة المكلا عاصمة أقليم حضرموت.


وأفادت وكالة الأنباء اليمنية " سبأ"   أن رئيس الجمهورية وصل مدينة المكلا عاصمة محافظة حضرموت قادماً من العاصمة المؤقتة عدن، برفقة رئيس الوزراء أحمد عبيد بن دغر وعدد من المسؤولين.

 

وسيلتقي الرئيس خلال زيارته قيادة السلطة المحلية والقيادات العسكرية والامنية والفعاليات الاجتماعية بالمحافظة وذلك للوقوف على واقع المحافظة واحتياجاتها الخدمية والتنموية والأمنية.

 

الزيارة تأتي  في اطار الزيارات التفقدية للاطلاع على أوضاع المحافظات المحررة ، ولتطبيع الحياة وعودة الخدمات التي تم تدميرها من قبل ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية.

 

وتعد هذه هي الزيارة الأولى للرئيس برفقة أحمد عبيد بن دغر الى المكلا عاصمة اقليم حضرموت.


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