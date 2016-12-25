اليمن يرحب بقرار مجلس الامن وقف الإستيطان في الأراضي المحتلة





دعت الحكومة اليمنية المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل للإنصياع والإلتزام بقرارات الشرعية الدولية التي كشفت من خلال التجارب السابقة عدم إلتزامها بها.





ورحبت اليمن بقرار مجلس الامن رقم (٢٣٣٤) الذي ينص على الوقف الفوري لإستيطان الإحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.





وقالت وزارة الخارجية في بيان نقلته وكالة الانباء اليمنية "سبأ" “إن القرار يسهم في تعزيز السلام وحفظ حقوق الشعب الفسطيني ويؤكد من جديد على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولتة المستقلة وعاصمتها القدس الشريف" .





وأشار البيان إلى ان القرار جدد التأكيد على عدم مشروعية الأعمال الإستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.





هذا وكان مجلس الامن الدولي قد صوت يوم أمس على قرار تقدمت به نيوزيلاندا وماليزيا وفنزويلا والسنغال بأغلبية 14 عضو وامتناع عضو واحد عن التصويت.







