محافظ تعز يلتقي قيادة فرع اتحاد الرشاد ويدعو إلى المزيد من التلاحم لتحقيق النصر





قال محافظ محافظة تعز علي المعمري ان نجاح محافظة تعز في تجاوز الظروف الراهنة لن يكون الا بإدراك جميع المكونات السياسية والمجتمعية لأهمية الدور الذي تقوم به لتعزيز التلاحم والاصطفاف خلف القيادة السياسية والجيش الوطني حتى دحر الانقلاب واستعادة الدولة .





وبحسب المكتب الاعلامي لمحافظ تعز أكد المعمري خلال لقائه قيادة فرع حزب الرشاد السلفي بتعز ان جميع المكونات والقوى معنية بالاسهام في صناعة المستقبل القائم على الحرية والعدالة والشراكة الوطنية، موضحا ان تعز استطاعت خلال عامين التغلب على جميع التحديات وواجهت الانقلابيين وتمكنت من الصمود بفضل توحد جميع أبنائها وقواها السياسية والمجتمعية .





وناقش اللقاء الاوضاع السياسية والميدانية في مدينة تعز والسبل الكفيلة بتعزيز التنسيق بين جميع المكونات لمواجهة التحديات العسكرية والامنية في ظل المعركة التي تخوضها المحافظة ضد الانقلابيين وبما يساهم في المضي قدما بعملية التحرير واستكمال كسر الحصار المفروض على المدينة واعادة بناء ما خلفته الحرب .





من جانبها أكدت قيادة حزب الرشاد دعمها للسلطة المحلية وجهود محافظ المحافظة في تفعيل أجهزة السلطة واعادة بناء هياكل المؤسسات واستعادة مظاهر الدولة في المحافظة