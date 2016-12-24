عمران: المليشيات تطرد مدرسين رفضوا أنشطتها الطائفية وتستبدلهم بعناصر غير مؤهلين

قامت مليشيات الحوثي وصالح باستبدال مدرسي إحدى المدارس الثانوية بمحافظة عمران شمال صنعاء بآخرين لا يحملون مؤهلات علمية تتناسب مع وظيفة التدريس المخولين بها.

وأكد مصد محلي لمركز المستقبل الاعلامي بعمران أن المليشيات في مديرية المدان قامت اليوم السبت باستبدال المدرسين الأساسيين بمدرسة أركان الثانوية بمنطقة ذو جعمان بمدرسين آخرين من عناصرها لا يحملون أي مؤهلات سوى أنهم يدينون بالولاء لها.

وبحسب المصدر فإن التبديل تم بتوجيهات من مدير إدارة التربية في المديرية المعين من قبل المليشيات عبدالله محسن الثلايا ومن المحافظ المعين من قبل المليشيات فيصل جعمان.

وكانت المليشيات قد أغلقت السبت الماضي مدرسة أركان الثانوية وهددت مدرسيها بالطرد على خلفية رفضهم تنفيد أنشطة مدرسية طائفية حاولت فرضها عليهم بالقوة.

وامتنع المدرسون عن تنفيذ الأنشطة معللين ذلك بأنها أنشطة طائفية لا تخدم العملية التعليمية، فضلا عن أنها تورث الضغائن وتزرع بذور الحقد والكراهية، وتعمق الطبقية داخل المدرسة والمجتمع ككل.

وبحسب المصدر فإن هذه الخطوة من قبل المليشيات لاقت استياءا واسعا ورفضا من قبل أهالي المنطقة، الذين اعتبروها تحديا لهم واصرارا على حوثنة العملية التعليمية.