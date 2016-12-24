وثائقي للجزيرة يكشف خبايا السلاح المنهوب باليمن

تبث قناة الجزيرة مساء غد الأحد فيلما استقصائيا عن الأسلحة التي نهبها الحوثيون والرئيس المخلوع علي عبد الله صالح منذ انقلابهما على الشرعية في اليمن قبل نحو عامين.

وبدأت قناة " الجزيرة " منذ بداية الأسبوع السابق ببث بروموهات للفلم الوثائقي والذي يحمل إسم " السلاح المنهوب ".

وقالت قناة الجزيرة على موقعها الإلكتروني إن هذا التحقيق سيكشف حقائق جديدة عن عمليات النهب، من خلال شهادات أدلى بها ضباط في الجيش الوطني اليمني وخبراء مختصون تحدثوا في هذا الجانب.

وأضافت القناة أن الفيلم يتضمن اتصالات سرية مسربة لقيادات عليا في المليشيا تنشر لأول مرة، إضافة إلى وثائق ومقاطع فيديو حصلت عليها الجزيرة، وثقت جميعها عمليات نهب السلاح وتهريبه.

وأشارت بأن الفليم سيعرض أيضا مكالمات هاتفية سجلت للرئيس المخلوع صالح تكشف دوره في تسليم سلاح الدولة للحوثيين وتآمره معهم ضد الجيش وقادته الوطنيين.

وسيبث الفيلم الاستقصائي يوم غداً الأحد في العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة.