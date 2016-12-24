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المليشيات تُعلن منطقة قناهو بالوزاعية في تعز منطقة عسكرية وتُطالب بإخلاء المنازل

السبت 24 ديسمبر 2016 08:15 م الصحوة نت - خاص
المليشيات تُعلن منطقة قناهو بالوزاعية في تعز منطقة عسكرية وتُطالب بإخلاء المنازل


طالبت مليشيا الحوثي والمخلوع المواطنين في منطقة قناهو بالوازعية غرب تعز بإخلاء منازلهم.

 

وأمهلت المليشيات الانقلابية المواطنين في قناهو بالوازعية حتى مساء اليوم السبت للخروج من منازلهم، محذرة من أي مخالفة لقرار الاخلاء.

 

وأعلنت المليشيات الانقلابية منطقة قناهو بكافة قراها منطقة عسكرية.

 

يأتي هذا فيما تواصل مليشيا الحوثي والمخلوع قصفها العشوائي للأحياء السكنية من مواقع تمركزها في جبل العلاء بالحوبان والجند وتبة سفتيل شرق المدينة ومن الخمسين والستين شمال المدينة. 

 

وارتقت الطبيبة فهيمة محمود شهيدة فيما اصيب 2 من اسرتها جراء سقوط قذيفة على منزلهم في منطقة المرزح بصبر الموادم، بالإضافة الى اصابة 4 آخرون من المدنيين.

 

 

هذا وشنت مقاتلات التحالف العربي غارات جوية على معسكر العمري بذوباب غرب تعز والتي تسيطر عليها المليشيات.

 

وقتل 2 من المليشيات فيما أصيب 4 آخرون جراء استهدافهم بنيران الجيش والمقاومة.


المصدر| الصحوة نت

 

 

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