مقتل امرأة مسنة بوادي الجنات شمال شرق إب وسط فلتان وفوضى أمنية

قتلت امرأة مسنة بمنطقة السحول شمال مدينة إب وسط اليمن بظروف وملابسات غامضة في ظل فوضى أمنية تشهدها المحافظة الخاضعة لسيطرة المليشيا الإنقلابية.

مصادر محلية أفادت بأن امرأة في السبعين من العمر قتلت يوم أمس بطريقة مروعة في منطقة حيفة العمير بوادي الجنات بالسحول في مديرية بعدان شمال شرق مدينة إب في ملابسات لا تزال غامضة ولم يكشف عنها حتى اللحظة.

وبحسب المصادر فإن المرأة تم نقلها بعد قتلها إلى مكان قريب من قريتها وقد هزت الحادثة وجدان أهل المنطقة الذين طالبوا بالشكف عن الجناة وانزال أقسى العقوبات بحقهم.

ورجحت المصادر بأن المرأة لديها مقتنيات من ذهب وأموال مدخرة ويعتقد بأن عملية القتل كانت تهدف لأخذ أموالها في ظل فلتان وفوضى أمنية غير مسبوقة تشهدها محافظة إب الخاضعة لسيطرة المليشيات.