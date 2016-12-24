ذمار: الحوثيون يفتتحون مقبرة كبرى جديدة في المدينة

أفادت مصادر محلية، أن مليشيات الحوثي والمخلوع بمحافظة ذمار، شرعت في افتتاح مقبرة جديدة شاسعة المساحة والأمتار، في مقبرة العمودي الكبرى وسط مدينة ذمار.

وتابعت المصادر أن المليشيات قامت خلال هذه اليومين، بإنشاء مقبرة جديدة إلى جوار المقبرة الأولى التي اكتضت وامتلأت بقتلاها من مختلف مديريات المحافظة.

يذكر أن المليشيات افتتحت في بداية الحرب جناحا كبيرا خاص بقتلاها في مقبرة العمودي الكبرى بمدينة ذمار، واسمتها "روضة الشهداء" استقبلت إليها مئات القتلى من عناصرها، حتى امتلأت.

هذا وأفادت المصادر أن مايسمى "بروضة الشهداء"، المسورة والمليئة بالورود والأزهار "لا يدفن فيها كل ضحايا الحرب في صفوف المليشيات، وإنما خصصت للأسر الهاشمية فقط دون غيرهم".