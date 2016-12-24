إصلاح حضرموت ينعي استشهاد نجل القيادي وعضو البرلمان دومان بجبهة نهم

نعى التجمع اليمني للإصلاح بمحافظة حضرموت ارتقاء ابراهيم سعيد مبارك دومان شهيدا وهو يذود عن حياض الوطن في جبهة نهم شرق صنعاء.





وارتقى الشهيد ابراهيم ابن القيادي في التجمع اليمني للاصلاح بمحافظة سعيد دومان عضو مجلس النواب عن الدائرة 149سيئون الشاب يوم أمس الجمعة.





واعتبر الاصلاح نبأ استشهاد الشاب ابراهيم فاجعة كبيرة وخسارة فادحة إلا أن ما يخفف من حجم المصاب هو استشهاده وهو يقاتل ضد العصابات الهمجية التي أرادت نشر الموت والخراب واستعباد الناس.





وقال بيان النعي إن قيادة المكتب بحضرموت وهي تشارك أعضاء وأنصار الإصلاح وجماهير الشعب اليمني هذا المصاب فإنها تدعو كل أعضائها إلى السير على ذات الدرب الذي سار عليه الشهيد ابراهيم احقاقا للحق ونصرا للمستضعفين ودفاعاعن الخير.





وأضاف البيان: “وبهذه التضحية العظيمة كان تجسيداً حياً للمبادئ التي تؤمن بها قيادة الإصلاح وتغرسها في نفوس ابنائها ليناضل الكل من اجلها ويسعى للانتصار لها”.





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الصحوة نت ينشر نص بيان النعي:

(( يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي ))

يزف المكتب التنفيذي للتجمع اليمني للإصلاح م.حضرموت وكافة المستويات القيادية في الحزب لجماهيره وللشعب اليمني المقاوم نبأ ارتقاء أبن القيادي في التجمع اليمني للاصلاح محافظة حضرموت الاستاذ / سعيد مبارك دومان عضو مجلس النواب عن الدائرة 149سيئون الشاب / ابراهيم شهيداً بإذن الله تعالى في جبهة المقاومة بجبهة نهم .

ويمثل نبأ استشهاد الشاب ابراهيم فاجعة كبيرة وخسارة فادحة إلا أن ما يخفف من حجم المصاب هو استشهاده وهو يقاتل ضد العصابات الهمجية التي أرادت نشر الموت والخراب واستعباد الناس.

وإن قيادة المكتب بحضرموت وهي تشارك أعضاء وأنصار الإصلاح وجماهير الشعب اليمني هذا المصاب فإنها تدعو كل أعضائها إلى السير على ذات الدرب الذي سار عليه الشهيد ابراهيم احقاقا للحق ونصرا للمستضعفين ودفاعاعن الخير .

و بهذه التضحية العظيمة كان تجسيداً حياً للمبادئ التي تؤمن بها قيادة الإصلاح وتغرسها في نفوس ابنائها ليناضل الكل من اجلها ويسعى للانتصار لها .

وقد ارتقى ابراهيم شهيداً على ذات الدرب الذي سار عليه المئات من إخوانه من الإصلاحيين وسائر اليمنيين .

نسأل الله الرحمة للشهيد فقد خرج مضحياً بماله ونفسه ولم يرجع منهما بشيء، ولإخوانه الذين سبقوه إلى الشهادة من الأبطال الذين قدموا أرواحهم في ساحات المقاومة من جنوب الوطن إلى شماله ومن غربه إلى شرقه..

والنصر والتمكين لهذا الشعب الصابر المرابط.

صادر عن التجمع اليمني للاصلاح م_ حضرموت

24/ ديسمبر / 2016م