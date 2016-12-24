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قوات الجيش والمقاومة تقترب من السيطرة على معسكر التشريفات شرق تعز

السبت 24 ديسمبر 2016 05:56 م الصحوة نت _ متابعات
قوات الجيش والمقاومة تقترب من السيطرة على معسكر التشريفات شرق تعز

تواصل قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية تقدمها للسيطرة على معسكر التشريفات المطل على القصر الجمهوري شرقي مدينة تعز اليوم السبت بعد سيطرتها على مواقع مهمة.

وقال مصدر بالمقاومة إنها تمكنت اليوم السبت من السيطرة على أجزاء واسعة من المباني المتاخمة للمعسكر من اتجاه حي الكمب بعد معارك عنيفة مع مليشيات الحوثي وصالح.

وأضاف أن قوات الشرعية سيطرت على مستشفى الكندي المقابل للبوابة الغربية للمعسكر بعد تحريره من المليشيات التي لجأت لقصفه في محاولة منها لاستعادته.

وفي جنوب المدينة، تتواصل الاشتباكات العنيفة في مديرية الصلو جنوب شرق مدينة تعز بعد هدوء دام عدة أيام وشهدت الجبهة مواجهات عنيف وتبادل قصف مدفعي مكثف بين الطرفين . 


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