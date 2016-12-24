البيضاء : المقاومة تعلن عن مقتل القيادي الحوثي أبو هاشم الريامي

أكدت المقاومة الشعبية في محافظة البيضاء مقتل القيادي الحوثي " أبو هاشم الريامي " المسؤول الأول عن عمليات الاختطاف والتعذيب والقتل في مدينة رداع.

وفي بيان صادر عن المقاومة الشعبية بمحافظة البيضاء تلقت " الصحوة نت " فقد أعلنت مقاومة البيضاء إن العشرات من عناصر المقاومة بقيادة أبو جبر الغنيمي، هاجموا نقطة مسلحة للحوثيين في نقطه المختبي بمديرية ذي ناعم.

وأوضح البيان وأوضح إن الريامي «قائد نقطة رداع والمسؤول عن اختطاف أبناء البيضاء والأبرياء وتعذيبهم في السجون واختطاف المارة ونهب أموالهم وهو قاتل عدد من أبناء قيفة ورداع، ومتهم في جرائم سلب ونهب وتعذيب للمساجين».

وأضاف إن ثلاثة من المسلحين الحوثيين قُتلوا، من بينهم القيادي الحوثي المعروف بـ«أبو هاشم الريامي»، المُتهم بارتكاب العديد من الانتهاكات ضد المدنيين، في أحدى النقاط المسلحة.

واستولى عناصر المقاومة في الهجوم على قذائف «آر بي جي»، وعدد من الأسلحة، ثم انسحبوا من موقع المواجهات.

الجدير ذكره أن المدعو " أبو هاشم " يعتبر قائد مجموعات إختطاف ونهب في مدينة رداع وعلى مداخلها ، ويعمل على عرقلة المسافرين بإتجاه المحافظات المحرره .