خطة انتشار واجراءات أمنية مشددة بحزم الجوف









قال مصدر أمني في محافظة الجوف، إن الأجهزة الأمنية نفذت خطة انتشار أمني واسعة في مركز مديرية المحافظة "الحزم" وعدد من المناطق المجاورة.





وحسب المصادر، فإن خطة الانتشار تهدف الي فرض الامن والاستقرار ومكافحة الاختلالات الامنية.

ونصبت القوات الأمنية نقاط تفتيش في عدد من مداخل المدنية وهناك إجراءات يتم تنفيذها بالتعاون مع قيادة المحافظة.





وأكد المصدر الأمني بأن القوات الأمنية قادرة على ضبط كل من تسول له نفسة بالعبث بأمن واستقرار المجتمع موضحاً أن التضحيات التي قدمها الابطال لن تذهب هدراً.

وأشارت المصادر الى أن القوات الأمنية تتعقب حالياً متورطين وخلايا وانه سيتم التعامل معها بكل قوة.





الصحوة نت| متابعة خاصة