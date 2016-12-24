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حجة: قتلى وجرحى من المليشيات في هجوميين للمقاومة

السبت 24 ديسمبر 2016 04:57 م الصحوة نت - حجة
حجة: قتلى وجرحى من المليشيات في هجوميين للمقاومة الصورة لمسلحي مليشيات الحوثي

قتل عدد من مليشيات الحوثي وصالح وأصيب آخرون في هجومين نفذهما رجال المقاومة الشعبية في محافظة حجة شمال اليمن.

ونقل المركز الإعلامي لإقليم تهامة "أن أفراد من المقاومة هاجموا بقنبلة يدوية إثنين من مسلحي المليشيات وهما يستقلان دراجة نارية أمام محطة الخديش بشفر مديرية عبس وأسفر الهجوم عن إصابتهما بجروح بالغة".

وذكر المركز "أن هجوم آخر استهدف نقطة أمنية للمليشيات على الخط الرئيس الخشم- حجة في منطقة وادي بن علي بمديرية الشغادرة، وأسفر الهجوم عن إصابات مباشرة في صفوف المليشيات وسقوط قتلى وجرحى ، لم يتم التعرف على عددهم".

يذكر أن المقاومة الشعبية في محافظة حجة تنفذ عمليات مباغته لتجمعات مليشيات الحوثي وصالح في عدد من مناطق سيطرتها وتكبدهم خسائر كبيرة بالأرواح.

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