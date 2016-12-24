سياج للطفولة: أكثر من 150 الف طفل بحاجة مساعدات منقذة للحياة بمحافظة حجة

اكدت منظمة سياج لحماية الطفولة نزوح غالبية سكان المناطق المحاذية للشريط الحدودي الممتد من ميدي الى الملاحيط والتي تقدر بأكثر من مائة الف اسرة على الاقل منذ بداية المواجهات في حرض وميدي العام 2015م.

ودعت المنظمة الى تقديم الاغذية والمساعدات الطبية المنقذة للحياة لنحو 60 الف أسرة نازحة بمحافظة حجة شمال غرب اليمن.

وتشير المعلومات الميدانية الى أن اكثر من 150 الف طفل وطفلة بحاجة لأغذية اساسية وتكميلية.

وتتزايد مخاطر الجوع والانعدام شبه الكامل للخدمات الصحية الاساسية حيث بدأت تنتشر الكوليرا والملاريا والجرب وامراض معدية اخرى.

وزهابت منظمة سياج بالمنظمات الاغاثية تكثيف جهودها لايصال المساعدات الى مستحقيها بصورة عاجلة للتخفيف من اثار الجوع ونقص الغذاء.