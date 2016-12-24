المليشيات تُفرج عن 49 صياداً مصرياً





قالت مصادر اعلامية إن مليشيا الحوثي والمخلوع أفرجت عن 49 صياداً مصرياً كانت قد احتجزتهم في وقت سابق في محافظة الحديدة.

ونقلت وسائل اعلامية عن مصدر دبلوماسي مصري، تأكيده بعودة الصيادين المصريين الى بلادهم بعد احتجازهم في إحدى سجون المليشيات بصنعاء.

المصادر أشارت الى أن عملية الافراج جاءت بعد اتصالات مكثفة بين الجانب المصري والمليشيا الحوثي.

وكان قد طالبت الخارجية المصرية المبعوث الأممي الى اليمن التدخل للافراج عن الصياديين المصريين المحتجزين لدى السلطات الانقلابية.

يأتي هذا فيما تواصل المليشيات الانقلابية اختطاف 4 آلاف 410 شخصاً بينهم سياسيون وصحفيون منذ انقلابها على مؤسسات الدولة في سبتمبر 2014.

الصحوة نت | متابعة خاصة