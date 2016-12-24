مقاومة البيضاء تُعلن مصرع قيادي حوثي في هجوم مباغت على نقطة حوثية بذي ناعم " مُحدث"





قالت مصادر محلية في محافظة البيضاء ان عناصر من المقاومة نفذوا هجوماً مباغتاً على نقطة لمليشيا الحوثي والمخلوع في مديرية ذي ناعم.

وحسب المصادر، فإن قتلى وجرحى من المليشيا سقطوا بينهم قيادي حوثي فيما تم اغتنام أسلحة كلاشنيكوف وقذائف آر بي جي عقب الهجوم التي نفذته المقاومة فجر اليوم السبت.

وأكدت مقاومة البيضاء في بيان لها مصرع القيادي الحوثي المعروف بـ" أبو هاشم الريامي"، وهو متهم بارتكاب انتهاكات ضد المدنيين.

وأوضح بيان مقاومة البيضاء أن القيادي الحوثي "الريامي" قائد نقطة رداع وهو المسؤول عن اختطاف أبناء البيضاء والأبرياء وتعذيبهم في السجون واختطاف المارة ونهب أموالهم ومتهم في جرائم سلب ونهب وتعذيب للمساجين، بالإضافة الى أنه متهم بقتل عدد من المدنيين.

وما بين الحين والآخر تشن مقاومة البيضاء هجمات مباغتة على مواقع الانقلابيين في مختلف مناطق المحافظة، فيما تواصل مليشيا الحوثي والمخلوع حربها العشوائية على عدد من مناطق البيضاء

*الصحوة نت | متابعة خاصة