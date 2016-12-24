انتحار جماعي للانقلابيين على الحدود مع المملكة والأباتشي تخترق تحصيناتهم

قالت مصادر اعلامية سعودية إن 30 عنصراً من المليشيات الانقلابية لقوا مصرعهم على الحدود مع المملكة العربية السعودية.

وحسب المصادر، فإن القتلى كانوا ضمن قوة تم رصدها في تحرك عسكري نحو الحدود وهو ما استدعى تنفيذ عملية عسكرية ليلية مضادة قبالة منطقتي جازان ونجران.

وأشارت المصادر الى أن مدفعية القوات السعودية، بمساندة مروحيات الأباتشي، استهدفت مركبات عسكرية تابعة للانقلابيين وخنادق تحصنت فيها مقابل محافظة الطوال الحدودية، التي تعرضت في ساعات متأخرة من الليل لقذائف أطلقتها المليشيات.

وتزامناً مع هذا نفذت القوات السعودية عملية أخرى قبالة جبل المخروق في منطقة نجران والتي تعاملت معها المدفعية السعودية، بغطاء من طيران التحالف.

وأكدت المصادر أن العمليتين أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 30 عنصراً من الحوثيين وقوات المخلوع، بالإضافة إلى تدمير مركبات عسكرية كانت تقلهم باتجاه الحدود السعودية.

وصعدت مليشيا الحوثي والمخلوع من استهدافها للأحياء السكنية القريبة من الحدود، بقذائف الكاتيوشا سيما الطوال الحدودية التي شهدت خلال الساعات الماضية قصفاً مكثفاً.

وكان قد اعلن الدفاع السعودي في الطوال أمس الجمعة عن اصابة مواطن سعودي وشقيقته جراء سقوط مقذوف صاروخي على منزلهم بالطوال.

*الصحوة نت | متابعة خاصة