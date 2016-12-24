في مقدمتها اليمنية.. المملكة تراعي ظروف نحو 4.6 مليون شخصاً من الجنسيات





أكد وزير المالية محمد الجدعان مراعاة حكومة خادم الحرمين الشريفين لظروف المقيمين من بعض الجنسيات التي تعانى بلدانها ظروفًا استثنائية، بما في ذلك الجنسية اليمنية.

وقال في رده على سؤال صحيفة المدينة حول إمكانية شمول أبناء الجنسيات السورية واليمنية والبرماوية بقرار رسوم إقامة المرافقين التي تم الكشف عنها مع إعلان الموازنة الجديدة قال: حكومتنا أعلنت على مدى السنوات السابقة معاملات تفضيلية لعدد من الجنسيات مراعاة لأوضاعها الاجتماعية والسياسية والأمنية.

وأشار الى ان أبناء الجالية اليمنية استفاد من مبادرة تصحيح أوضاعهم نحو 860 ألف يمني، يعمل معظمهم في مهن يدوية مختلفة.

وأضاف: هناك تقديرات بوجود ما يقرب من مليون شخص آخرين يقيمون بشكل غير نظامي، دخلوا المملكة على مدار السنوات الأخيرة من خلال التسلل عبر حدود جغرافية ممتدة يبلغ طولها أكثر من 1200 كيلومتر بين البلدين الشقيقين، يقومون بتحويلات مالية لليمن بنحو 4 مليارات دولار سنويًا.

وكان قد اصدر الملك سلمان مرسوم نص على اعفاء حاملي هوية زائر من الغرامات المتأخرة وتجديد الهوية ستة اشهر اضافية.