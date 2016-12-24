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انفجارات عنيفة في مخازن أسلحة اللواء 310 بعمران عقب استهدافه بغارات جوية

السبت 24 ديسمبر 2016 11:01 ص الصحوة نت | خاص
انفجارات عنيفة في مخازن أسلحة اللواء 310 بعمران عقب استهدافه بغارات جوية


قالت مصادر محلية في محافظة عمران لـ" الصحوة نت" إن مقاتلات التحالف العربي شنت غارات عنيفة على مخازن الأسلحة في مقر اللواء 310.

 

وحسب المصادر، فإن المقاتلات شنت 4 غارات على مخازن المعسكر وسمع دوي انفجارات عنيفة وشوهد أعمدة الدخان تتصاعد بكثافة من موقع المكان المستهدف.

 

وتسيطر مليشيا الحوثي والمخلوع على مقر اللواء 310 منذ اجتياحها المسلح وانقلابها على مؤسسات الدولة في أواخر 2014.

 

 ويعد اللواء  310  الذي كان يقوده العميد الشهيد حميد القشيبي البوابة الرئيسية لعمران وصنعاء، وصمد في وجوه المليشيات الانقلابية لأيام قبل ان تتمكن وحدات من الجيش الموالية للمخلوع من تسهيل مهام دخول الحوثيين الى مقر اللواء، وانسحاب الوحدات التابعة له بعد استشهاد قائده العميد القشيبي.


المصدر | الصحوة نت

 

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