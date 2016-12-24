مليشيات الحوثي وصالح تختطف عشرة طلاب يدرسون في جامعة إب





اقتحمت مليشيات الحوثي وصالح بمحافظة إب وسط اليمن احدى المساكن الطلابية بجامعة إب واختطفت عدد من الطلاب.





وأفادت مصادر طلابية بأن المليشيات اقتحمت مساء أمس احدى المساكن الطلابية الكائنة بحي الجامعة غرب مدينة إب واختطفت عشرة طلاب واقتادتهم إلى سجن البحث الجنائي بالمحافظة على خلفية اختفاء أموال تصل إلى 220 مليون من خزينة الجامعة منتصف الشهر الجاري.





وقال الطلاب بأن الإقتحام والإختطاف بتلك الطريقة ينم عن سلوك عصابات تدير المحافظة والجامعة وكان على الجهات المعنية القيام بمهامها بطريقة قانونية، خاصة وأن الطلاب لا علاقة لهم بالشرقة وإنما يراد من وراء هذا السلوك التغطية على الفاعلين الأصليين.





وتأتي هذه الحادثة بعد ساعات من اقتحام منازل وبيوت لعدد من موظفي وأكاديمي الجامعة يوم أمس وترويع الأطفال والنساء من قبل المليشيات.





وتعرضت خزنة الجامعة لعملية سرقة لمئات الملايين الخميس قبل الماضي.