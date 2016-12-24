السعودية تقول إن موازنة حربها ضد الانقلابيين في اليمن لا حدود لها





أكدت المملكة العربية السعودية أنه لا حدود لميزانية الحرب التي تشنها ضد المليشيات الانقلابية في الحدود الجنوبية لها، وكذا الدعم اللوجستي الكبير لقوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية.

وقال وزير المالية السعودي، محمد بن عبدالله الجدعان، أنه لا حدود لإنفاق المملكة من أجل الدفاع عن حدودها وأراضيها.

جاء ذلك في رده عن سؤال يتعلق بالميزانية التي ترصدها المملكة لنفقات الحرب في اليمن خلال موازنة عام 2017، وذلك في مؤتمر خاص بالإعلان عن تفاصيل ميزانية المملكة لعام2017.

وفيما أكد أن "المملكة مستمرة في مساندة الأشقاء في اليمن، وستدفع بكل قدراتها عن ذلك"، فقد أشارت الأرقام إلى أن المملكة تخطط لزيادة نسبتها 6.7% في الإنفاق الدفاعي خلال 2017.

ومنذ مارس 2015 والمملكة تقود عملية عسكرية ضد المليشيات الانقلابية وذلك بناء على طلب الرئيس عبدربه منصور هادي.

المصدر| الصحوة نت