الضالع: مليشيات الحوثي صالح تفجر منزلين لآل العصفور بنعوة جبن

فجرت مليشيات الحوثي والمخلوع صالح ظهر اليوم الجمعة منزلين لمواطنين بقرية "نعوة" في مديرية جبن بمحافظة الضالع جنوب اليمن.

وقالت مصادر محلية " للصحوة نت " أن المليشيات الإنقلابية فجرت منزلي المواطن " بدر العصفور" وشقيقه منصور العصفور وكانت في طريقها لتفخيخ المنزل الثالث التابع لشقيقهم شايع العصفور لولا رفض النسوة الخروج واستماتتهن في الداخل . وتأتي هذه التفجيرات على خلفية مقتل قيادي حوثي يدعى مختار وبران في ظروف لا تزال غامضة قبل اسبوع في الطريق الرابط بين جبن ورداع بالقرب من قرية العوابل .

وتشهد مديرية جبن حالة من التوتر الأمني وتصاعد حالة الاحتقان المجتمعي جراء ما تمارسه مليشيات الانقلاب من ارهاب وأعمال قتل خارج القانون بحق المواطنين .

وفي السياق ذاته اعتدت عناصر المليشيات الانقلابية بالضرب بأعقاب البنادق على نساء آل المنصوري بينهن إمرأة مسنة، بعد رفضهن الخروج من المنزل ليتسنى لهم تفجيره .

وأكدو أن عناصر الميليشيات تقوم برزع الألغام والمتفجرات مهددين بتفجيره فوق رؤسهن في ظل إصرارهن بعدم الخروج .

وكانت المليشيات قد عززت من حملتها العسكرية التي دفعت بها إلى جبن ونفذت حملة اعتقالات واسعة بحق مواطنين من أبناء المنطقة واعتقال أربعة طلاب كرهائن للضغط على أقارب لهم تتهمهم المليشيات بالوقوف وراء استهداف عناصرها والوقوف بوجه حملتها أثناء قدومها لتفجير منزل المواطن المسن يوم أمس الأول.

ما تجدر الإشارة إليه هو أن عدد المنازل التي جرى تفجيرها من مليشيات الحوثي والمخلوع صالح في مديرية جبن أربعة وبئر مياه، كما تنوعت جرائم المليشيات بين تفجير المنازل وأعمال القتل وحملات اختطاف وعتقالات واسعة بحق أبناء المديرية .