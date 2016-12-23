مصرع 14 عنصراً من المليشيات في تعز والجيش يُحرر مصنع البلاستيك ومدرسة صلاح الدين

قالت مصادر محلية في محافظة تعز، إن 14 عنصراً من المليشيا الانقلابية سقطوا ما بين قتيل وجريح اليوم الجمعة.

وحسب المصادر، فإن 5 قتلوا فيما أصيب 9 آخرون من المليشيات في مواجهات عنيفة مع قوات الجيش والمقاومة.

في المقابل، استشهد 2 من قوات الجيش والمقاومة وأصيب 7 في تلك المواجهات، بالإضافة إلى استشهاد امرأة وإصابة 9 من المدنيين جراء قصف من المليشيات على الأحياء السكنية.

المصادر ذاتها أكدت تمكن قوات الجيش في جبهة المحافظة شرق المدينة من تحرير مصنع البلاستيك من عناصر مليشيا الحوثي والمخلوع، فيما تمكنت القوات من دخول مدرسة صلاح الدين المجاورة للمصنع وتمكنت من إعطاب طقم داخل معسكر التشريفات قرب البوابة الشمالية.





يأتي هذا فيما تبادل الطرفان القصف المدفعي العنيف في جبهة الصلو جنوب تعز.

وتعرضت الأحياء السكنية بالمدينة وجبل صبر لقصف بقذائف الهاوزر والدبابات بشكل هستيري من قبل مليشيا الحوثي والمخلوع في الحوبان وتبة سفتيل شرق المدينة.

وتواصل مليشيا الحوثي والمخلوع استهداف الأحياء السكنية بصورة عشوائية، وذلك تزامناً مع تلقيها ضربات موجعة من قبل قوات الجيش والمقاومة.

ومنذ قرابة العامين والمليشيات الانقلابية تحاصر مدينة تعز وتقصفها بصورة هستيرية، وتواصل بدفع مئات المقاتلين الى المحافظة.

*الصحوة نت | متابعة خاصة