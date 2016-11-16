الجامعة العربية: حل الأزمة اليمنية يرتكز على المرجعيات الثلاث

أكد نائب الأمين العام للجامعة العربية أحمد بن حلي أن “رؤية الجامعة العربية لحل الأزمة اليمنية ترتكز على ثلاثة محاور رئيسة تتمثل في المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني اليمني، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة”.

وتابع أن "هذه المرجعيات تتطلب ممن خرقوا الشرعية وتعدوا عليها في اليمن، وهم الحوثيون، العودة إلى رشدهم وموقعهم ومكانتهم؛ حتى يمكن أن تنفذ خطة الأمم المتحدة المدعومة عربيًا وإقليميًا من أجل التوصل إلى حل سلمي للأزمة يقوم على وقف إطلاق النار".

واعتبر بن حلي، أن "الخروج عن المرجعيات المذكورة لا يمكن أن يوصل لحل الأزمة في البلاد؛ لأنها منصوص عليها في القرارات الأممية، وتشكل منطلقا لاستئناف أي حوار سياسي في اليمن".

وقال بن حلي، إن "الجامعة العربية ترحب بالإعلان عن الهدنة في اليمن وهي على اتصال مع مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، إسماعيل ولد شيخ أحمد، ومع الحكومة الشرعية في البلاد، وتعمل على الدفع قدمًا؛ للتوصل لحل سياسي للأزمة اليمنية".