تقدم مباغت لقوات الجيش غرب تعز وإحباط هجوم للمليشيات باتجاه الأقروض "مُحدث"





قالت مصادر محلية في محافظة تعز، إن قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية تمكنت من صد هجوماً عنيفاً شنته المليشيات الانقلابية على مواقع بعزلة الأقروض جنوبي محافظة تعز.

وحسب المصادر، فإن الجيش الوطني أحبط هجوماً للمليشيات على جبل المنارة بالاقروض، وسط استمرار قصف مدفعي متبادل.





وأحرزت قوات الجيش الوطني تقدماً كبيراً يومي الخميس والجمعة باتجاه قصر الشعب ومعسكر التشريفات.

وسيطرت قوات الجيش والمقاومة على تبة الذئاب شرق شمال جبل المنعم غرب مدينة تعز ومستشفى الكندي وعدد من المباني المجاورة والتي كانت تتمركز فيه قناصة المليشيا الانقلابية شرق المدينة بعد معارك عنيفة مع المليشيات.

يأتي هذا بعد أن صدت قوات الجيش والمقاومة هجمات واسعة للمليشيات على جبل الرضعة والهوبين ووادي الخلل بذات الجبهة.

وفي ذات الصعيد... كثفت مليشيا الحوثي والمخلوع من قصفها العشوائي على الأحياء السكنية في مدينة تعز.

وأكدت المصادر استشهاد امرأة وجرح امرأة أخرى ورجل، جراء استهداف منزلهم بقذيفة دبابة في قرية المرزوح بجبل صبر، جنوبي تعز.

المصدر | الصحوة نت