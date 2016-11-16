كيري أبلغ الحوثيين رفضه أي دور لصالح وعائلته ووعدهم برفع العقوبات عن زعيمهم

أفادت صحيفة القدس العربي نقلاً عن ما سمتها مصادر يمنية خاصة، أن كيري أبلغ الحوثيين أن هذه أفضل فرصة لهم للحصول على اتفاق يحفظ لهم حضورا وتأثيراً كبيراً مستقبلاً، وأن عليهم القبول بهذه الخارطة حفاظاً على مصالح إيران في المنطقة واستمرار تأثيرها في اليمن مستقبلا.

وأضافت المصادر التي رفضت الإفصاح عن هويتها "للقدس العربي" أن كيري حث الحوثيين على عقد اتفاق من خلال الإدارة الأمريكية الحالية، محذرا من أنهم لن يحصلوا على عشرة بالمئة من هذا الاتفاق في عهد الرئيس المنتخب دونالد ترامب الذي لن يرحب بأي نفوذ لإيران في الجزيرة العربية ولن يسمح لها بتهديد دول الخليج.

المصادر أكدت أن الوزير الأمريكي أبلغ جماعة الحوثي أنه لا يرحب بأي دور للرئيس اليمني المخلوع وعائلته مستقبلاً وأن عليهم وحدهم الاستفادة من هذا الاتفاق لأن الولايات المتحدة لا تثق به وأنه سيظل تحت طائلة العقوبات الدولية هو ونجله بينما يمكن إعادة النظر في العقوبات التي تخص عبدالملك الحوثي وأخيه وأبو علي الحاكم إذا التزموا بتنفيذ الخارطة.

وأكدت المصادر أن كيري أبلغ الحوثيين بوقف أي إجراءات انفرادية ووقف تشكيل الحكومة المتفق عليها مع صالح لضمان نجاح الاتفاق.

وكانت الحكومة اليمنية قد نفت علمها بأي تفاصيل بما ورد في تصريحات كيري، مجددة تمسكها بالمرجعيات المتفق عليها كمرجع لأي حل سياسي.



