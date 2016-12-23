رئيس مقاومة صنعاء يبارك لأفراد الجيش والمقاومة الانتصارات النوعية بمديرية نهم

هنأ رئيس مجلس مقاومة صنعاء الشيخ "منصور الحنق" أفراد المقاومة والجيش الوطني بالانتصارات النوعية التي حققوها بإسناد من طيران التحالف، في مديرية نهم أمس واليوم.

وقال الحنق في تصريح للمركز الإعلامي لمقاومة صنعاء "أبارك لأبطال المقاومة والجيش هذه الانتصارات النوعية، التي سيكون لها ما بعدها من التقدمات الكبيرة في جبهات القتال".

وخاطب الحنق أفراد المقاومة والجيش قائلا " لن تنسى لكم اليمن، ولا التاريخ بطولاتكم العظيمة وتضحياتكم الجسيمة في سبيل استعادة الوطن والأمن والسلام من قبضة مليشيات الحوثي وصالح الإرهابية التي عاثت في البلاد قتلا ودمارا".

مضيفا " أنتم مبعث فخرنا واعتزازنا، وطليعة شبابنا المناضل والمقاوم الذي نعتد به ونعلق الآمال عليه في بناء يمن يعمه الأمن والرخاء والاستقرار".

وكان مقاتلو الجيش الوطني والمقاومة الشعبية استكملوا السيطرة على مواقع جديدة في جبهة نهم شرق العاصمة صنعاء منها قرين ودعة وتويلبة وجبل السفينة الذي تمكنوا من السيطرة على أجزاء منه يوم أمس.

وقد تمكن الجيش من السيطرة على جبل القتب الاستراتيجي صباح اليوم وبدأ بالتقدم صوب مناطق جديدة بعد فرار مليشيات الحوثي ودحرها من الموقع المحررة.

وتعاني المليشيات من انهيارات كبيرة في صفوفها وفرار جماعيا باتجاه مفرق أرحب ومنطقة محلي بعد تكبدها أكثر من ثلاثين قتيلا وعشرات الجرحى خلال المعارك الأخيرة.

وتدور المعارك وسط تغطية من طيران التحالف الذي شن عدة غارات على مواقع المليشيات ودمر عيار 23 ومدرعتين BMB وثلاثة اطقم عسكرية تابعة للمليشات.