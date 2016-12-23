مقذوفات صاروخية تُصيب سعودياً وشقيقته في الطوال

أفادت مصادر اعلامية سعودية بأن مواطناً سعودياً أصيب مع شقيقته جراء سقوط مقذوفات من قبل مليشيا الحوثي والمخلوع، فجر اليوم الجمعة، على عدد من المنازل بمحافظة الطوال بجازان السعودية.

وحسب المصادر، فقد ردت القوات السعودية على مواقع اطلاق المقذوفات على الحدود اليمنية السعودية، وشنت هجوماً على عدد من المواقع التي يتخذها الانقلابيون مواقع لهم لاستهداف المواطنين السعودييين ومنازلهم وممتلكاتهم في المناطق الحدودية.

وكثفت مليشيا الحوثي والمخلوع من قصفها للمناطق السعودية الحدودية مع اليمن، فيما تواصل حشد مسلحيها في محاولة لاختراق الشريط الحدودي.

وتلقت المليشيات الانقلابية ضربات موجعة في جبهة الحدود، وخسرت عشرات القيادات.

*الصحوة نت | متابعة خاصة