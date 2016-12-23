حجة: المليشيات تغلق مدرستي بنات في المحابشة وتعتدي على مديرة مدرسة بسبب الشعار

أغلقت مليشيات الحوثي وصالح مدرستين للبنات بمدينة المحابشة محافظة حجة بعد اعتدائها على مديرتي المدرستين احدهما تتلقى العلاج في احد مشافي صنعاء منذ عشرة ايام.

وقالت مصادر محلية للصحوة نت بأن مديرة مدرسة الخنساء الاساسية بمنطقة شمسان شمال المدينة تعرضت للضرب من احدى الطالبات قبل حوالي عشرة ايام اثر اعتراض المديرة على رفع شعار الحوثيين في المدرسة.

واشار المصدر الى ان المديرة أسعفت للعاصمة صنعاء بهد تلقيها ضربة في الرأس الحقت بها جروحا بليغة، فيما لاتزال المدرسة مغلقة حتى اليوم..

وفي حادثة مماثلة تعرضت مدرسة 22 مايو الثانوية للبنات -وسط المدينة- للاغلاق منذ اسبوع وذلك بعد حادثة إغلاق مدرسة الخنساء بيومين، بسبب محاولات المليشيات ترديد شعاراتهم وفرض مشرفة امنية من الطالبات على المدرسة وهو ما رفضته مديرة المدرسة ما تسبب بإغلاقها.

واكد المصدر بان المليشيات تصر على تغيير المديرة بأخرى من عناصرهم، وقد تم رفع القضية الى قيادة المليشيات في المحافظة التي قامت بعزل مشرف المديرية الذي تتهمه بالانحياز الى الاهالي في عدم تغيير المديرة السابقة.