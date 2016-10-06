نائب الرئيس يلتقي قيادات عسكرية وممثلي المقاومة والسلطة لمحافظة صنعاء

التقى نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن على محسن صالح اليوم الأربعاء مع رئيس أركان المنطقة العسكرية السابعة العميد الركن إسماعيل زحزوح وعدد من قيادات السلطة المحلية والأجهزة الأمنية ومقاومة محافظة صنعاء.

وفي اللقاء اطلع نائب الرئيس على مستجدات الأوضاع الميدانية في جبهات القتال بمحافظة صنعاء وما يحققه أبطال الجيش والمقاومة الشعبية بمساندة كبيرة من دول التحالف العربي من انتصارات ميدانية تمهد لاستعادة الدولة وبناء اليمن الاتحادي، مثمنا تلك التضحيات والبطولات التي يسطرها الأبطال في الميادين للذود عن كرامة الشعب وإرادته.

ودعا الفريق محسن كل المكونات السياسية والاجتماعية والوجاهات والشخصيات لتوحيد الصفوف ومساندة الشرعية من أجل تحرير العاصمة صنعاء عاصمة كل اليمنيين.. مشيرا إلى ما تسبب به الحوثيون من معاناة وظلم وحرمان بحق أبناء الشعب اليمني يستدعي من الجميع وقفة جادة تخلص اليمنيين مما هم فيه ويحقق حلمهم بالوجود الفعلي للدولة التي تحميهم وتحقق مطالبهم في العيش الرغيد والبناء والتنمية بدلا من فوضى الميليشيات ونهبها لقوت المواطنين ولقمة عيشهم.

واشار رئيس أركان المنطقة السابعة وقادة مقاومة صنعاء وممثلي السلطة المحلية والامنية إلى ما يتحلى به أبطال الجيش والمقاومة الشعبية من معنويات عالية وحفاوة وتعاون من قبل ابناء المناطق التي تدخلها قوات الشرعية، مؤكدين جاهزيتهم لتنفيذ الأوامر العسكرية لحماية اليمنيين ودحر الانقلاب وتحرير بقية أجزاء المحافظة.