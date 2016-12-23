نائب رئيس الجمهورية يتفقد الوحدات العسكرية بجبهة نهم (صور)

تفقد نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن/ علي محسن صالح الوحدات العسكرية المرابطة في الخطوط المتقدمة بجبهة نهم شرق العاصمة صنعاء.





وخلال الزيارة استمع نائب الرئيس الى شرح مفصل من قبل القيادات العسكرية حول سير المعارك والانتصارات الأخيرة التي تحققت أمس الخميس.





وتأتي هذه الزيارة تزامناً مع انتصارات كبيرة حققتها قوات الجيش والمقاومة في نهم.





وتمكن الجيش مسنودا بالمقاومة الشعبية من تحرير عددا من المواقع، فيما استكمل السيطرة على مواقع جديدة في جبهة نهم منها قيرن ودعة وتويلبة وجبل السفينة الذي كانوا قد تمكنوا من السيطرة على أجزاء منه يوم أمس.





وكان الجيش قد تمكن من السيطرة على جبل القتب الاستراتيجي صباح اليوم الجمعة وبدأ بالتقدم صوب مناطق جديدة بعد فرار المليشيات من الموقع المحررة.

*الصحوة نت | متابعة خاصة







