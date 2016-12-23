صنعاء: الجيش يحرر مواقع جديدة بجبهة نهم والمليشيات تفر باتجاه مفرق أرحب

تمكن الجيش مسنودا بالمقاومة الشعبية من تحرير عددا من المواقع في جبهة نهم شمال شرق محافظة صنعاء.

وأكد المركز الاعلامي لمقاومة صنعاء أن الجيش والمقاومة استكمل السيطرة على مواقع جديدة في جبهة نهم شرق العاصمة صنعاء منها قيرن ودعة وتويلبة وجبل السفينة الذي كانوا قد تمكنوا من السيطرة على أجزاء منه يوم أمس.

وكان الجيش قد تكمن من السيطرة على جبل القتب الاستراتيجي صباح اليوم الجمعة وبدأ بالتقدم صوب مناطق جديدة بعد فرار المليشيات من الموقع المحررة.

وتعاني المليشيات من انهيارات كبيرة في صفوفها وسط فرار جماعي باتجاه مفرق أرحب ومنطقة محلي بعد تكبدها أكثر من ثلاثين قتيلا وعشرات الجرحى خلال المعارك الأخيرة.

وتدور المعارك وسط تغطية من طيران التحالف الذي شن عدة غارات على مواقع المليشيات ودمر عيار 23 ومدرعتين BMB وثلاثة اطقم عسكرية.