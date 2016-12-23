تنسيقية طلاب اليمن بالخارج تطالب بحل جذري لمشاكل الطلاب وتهدد بالتصعيد

طالبت اللجنة التنسيقية لطلاب اليمن في الخارج الحكومة بحل كافة مشاكل الطلاب المبتعثين.

وعبرت تنسيقية الطلاب في بيان لها حصلت "الصحوة نت" على نسخة منه، عبرت عن رفضها لتصريحات وزير التعليم العالي الذي اقتصر بالتوجيه بصرف المستحقات المالية لموفدي وزارة التعليم العالي، وعدم حل مشكلة المستحقات المالية لموفدي الجامعات والتعليم الفني وموفدي الجهات الأخرى، حسب قول اللجنة التنسيقية.





وطالب البيان الدولة بحل قضايا جميع موفدي الجمهورية اليمنية بشكل عاجل كون الجميع طلبة موفدين على نفقة الحكومة، مؤكدين رفضهم للحلول الجزئية واقتصار الحل على طلبة التعليم العالي دون غيرهم.

وهددت تنسيقية الطلاب بالتصعيد الإعلامي حتى تُحل كافة قضايا الطلاب بالخارج.

وكان قد بدأت الحكومة بصرف مستحقات الطلاب في بعض الدول، عبر لجان تم تشكيلها بإشراف وزارة التعليم العالي.

المصدر | الصحوة نت