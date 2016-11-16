انتصارات متسارعة في تعز ورئيس الجمهورية يؤكد بأن تعز بوابة النصر

تزامناً مع انتصارات متسارعة في محافظة تعز، أجرى الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليوم اتصالاً هاتفياً بقائد محور تعز اللواء الركن خالد فاضل هنأه فيها وكافة أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية بالانتصارات التي تحققت اليوم على المليشيا الانقلابية في مختلف المواقع والجبهات العسكرية في المحافظة.

وحسب وكالة الأنباء اليمنية سبأ فقد اطلع قائد محور تعز رئيس الجمهورية على سير العمليات العسكرية والاستعدادات اللازمة التي تساهم في مواصلة مثل هذه الانتصارات النوعية من اجل دحر الملشيات الانقلابية.

واشاد رئيس الجمهورية بالتضحيات الكبيرة التي يجسدها أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية بمحافظ تعز ..مشدداً على ضرورة مواصلة مثل هذه الانتصارات.

واكد الرئيس أن تعز هي بوابة الانتصار لليمن الاتحادي الجديد الذي يتوق له كافة ابناء الشعب اليمني.

واشار الرئيس هادي الى ان الحكومة عازمة على توفير كافة اوجه الدعم للجيش الوطني والمقاومة الشعبية بمحافظة تعز للدفاع عن اعراض وكرامة المواطنين.

واشاد الرئيس بجهود الأشقاء في دول التحالف العربي وعلى رأسهم المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة.

هذا وتمكنت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية من احراز تقدم كبير في مختلف الجبهات وسط انهيارات متسارعة في صفوف المليشيات الانقلابية.





المصدر| الصحوة نت