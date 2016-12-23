المخلافي يكشف عن تعديلات كبيرة في خطة السلام قبل اجتماع الأردن

أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية عبدالملك المخلافي، أن هناك تعديلات كبيرة على خطة السلام الأممية قبل اجتماعات المزمع عقدها في الأردن.

وكشف المخلافي في تصريح لـ"صحيفة المدينة السعودية"، كشف أن الخطة جرى فيها تعديل كبير، مشيراً الى أن التعديل شمل التأكيد على المرجعيات الثلاث والتي تتضمن المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني، والقرار 2216، وأن أي خطة للسلام، يجب أن تكون ملتزمة بهذه المرجعيات.

وشدد على ضرورة البدء بانسحاب الانقلابيين من المدن، وإنهاء وضع المليشياوي لمؤسسات الدولة وتسليم السلاح.

المخلافي في سياق حديثه المجتمع الدولي إلى مواجهة التهديدات الإيرانية، التي يتعرض لها اليمن والمنطقة ووضع حد لها، مؤكداً أن التصريحات الأخيرة لنائب الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي بشأن اليمن والبحرين، دليل صارخ على أن الإيرانيين يتدخلون في شؤون المنطقة.

يأتي هذا فيما تواصل الحكومة الشرعية تمسكها بالمرجعيات كأساس لاي حل مع مليشيا الحوثي والمخلوع، وذلك لضمان سلام دائم.

وكان المبعوث الأممي الى اليمن قد وعد الحكومة بتعديل خارطة الطريق وفق المرجعيات المتفقة عليها، بعد أن رفضت الحكومة الخارطة السابقة التي قالت انها تتناقض مع المرجعيات.

*الصحوة نت | متابعة خاصة