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نهم: الجيش الوطني يحرر جبل القتب الاستراتيجي

الجمعة 23 ديسمبر 2016 10:30 ص الصحوة نت - متابعات
نهم: الجيش الوطني يحرر جبل القتب الاستراتيجي صورة ارشيفية

تمكن الجيش الوطني ومسنودا بالمقاومة الشعبية فجر اليوم من تحرير جبل القتب الاستراتيجي المطل على قرية العقران مركز مديرية نهم بعد معارك ضارية استمرت منذ مغرب يوم أمس.


وبحسب المركز الاعلامي لمقاومة صنعاء فقد سقط في المواجهات العنيفة التي اندلعت يوم أمس واستمرت إلى اليوم 23 قتيلا من المليشيات واسر 8 آخرين.


واستهدف طيران التحالف العربي بعدة غارات  معدات للمليشيات حيث دمرت الغارات مدرعتين bmb وثلاثة اطقم كان على متنها تعزيزات، فيما يواصل الجيش والمقاومة التقدم نحو مفرق أرحب.

 

وشن الجيش الوطني هجوما على مواقع المليشيات في نهم شرق صنعاء أسفر عن تحرير عدد من المواقع كانت في قبضة المليشيات.


وتفقد رئيس هيئة أركان الجيش اللواء محمد علي المقدشي جبهة نهم صباح الخميس واطلع على سير المعارك هناك.



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