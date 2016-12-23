ريمة: المليشيات تعتدي على مواطن بجوار مزعته في مديرية السلفية





أقدمت مليشيات الحوثي وصالح على الاعتداء بالضرب المبرح على أحد أبناء مديرية السلفية محافظة ريمة غرب اليمن.





وأكد مصدر محلية أن نائب مدير أمن محافظة ريمة التابع للمليشيات الانقلابية المدعو (أبو عبدالملك) اعتدى مع مرافقيه على احد ابناء عزلة جعيرة بمديرية السلفية منتصف ليل أمس الخميس بجوار مزرعة الاخير الواقعة على خط باجل مدينة الشرق.





وقال المصدر “إن المليشيات التي كانت في طريقها إلى مدينة الشرق على متن سيارة هايلكس غمارتين صادف تواجد المواطن فارس الغابري على الخط العام امام مزرعته، الأمر الذي أوقفهم وسألوه ماذا معك هنا؟ فرد عليهم أحرس مزرعتي، فباشرته المليشيات بالاعتداء وانهالوا عليه بالضرب واللطم حتى شارف على الموت.





وأفاد المصدر بأن المليشيات لم توقف الاعتداء على الغابري إلا بعد أن تدخل أفراد النقطة الأمنية المجاورة واخبروهم بأنه معروف وهو من أصحاب المنطقة يحرس مزرعته.