تعز: إحياء الذكرى الأولى لاستشهاد القائد مبارك هزاع الصبري

أحيا أبناء مدينة تعز اليوم الذكرى الأولى لاستشهاد القائد مبارك محمد هزاع الصبري أحد القادة الميدانيين للمقاومة الشعبية وأول من تمكن من دخول جامعة تعز يوم تحريرها من المليشيات الانقلابية.

وكان القائد مبارك الصبري من أوائل الأبطال الذين شكلوا المقاومة وشاركوا في الدفاع عن مدينة تعز وتحريرها من مليشيا الحوثي والمخلوع الانقلابية.

حيث بدأ مشواره مع المقاومة من جبل صبر حتى تحريره ثم التحق بجبهات المدينة حتى لقي ربه شهيدا مقبلا غير مدبر.

وشارك في المهرجان قيادات في المقاومة والاحزاب السياسية وشخصيات اجتماعية, مؤكدين أن الانتصارات التي تحققها قوات الجيش الوطني والمقاومة ما هي الا تحقيقا للأهداف التي ضحى من اجلها كل شهداء الوطن وسيرا على دربهم الذي اختاروه درب الحرية والكرامة.