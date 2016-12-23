تقدم لقوات الجيش في محيط معسكر التشريفات شرق تعز ومصرع 11 عنصراً من المليشيات

تمكنت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية من احراز تقدم كبير حول معسكر التشريفات شرقي مدينة تعز.

وقالت مصادر عسكرية إن قوات الجيش والمقاومة ضيقت الخناق على المليشيا الانقلابية، فيما تمكنت من إحكام السيطرة على مبنى مستشفى الكندي.

كما تمكنت قوات الجيش ايضا من تحرير عمارة العميسي، الواقعة أمام جامع عمر بن عبدالعزيز، جنوب شرق معسكر التشريفات ،شرق المدينة، والتي كانت تتمركز فيها قناصة المليشيا الانقلابية.

وأكدت المصادر مصرع 11 عنصراً في صفوف المليشيا الانقلابية بينهم القيادي الميداني المدعو ابو عصام.

وتلقت المليشيا الانقلابية ضربات موجعة خلال الأيام السابقة في تعز رغم حشدها لمئات المقاتلين.

*الصحوة نت | متابعة خاصة