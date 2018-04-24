وزراء خارجية السبع الصناعية يطالبون إيران بوقف دعم الحوثي والالتزام بالقرارات الدولية

دان وزراء خارجية مجموعة السبع الصناعية (جي 7) اليوم الثلاثاء أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار في المنطقة لاسيما دعم طهران لميليشيات الحوثي المتمردة .

وأعرب الوزراء في إعلان صادر عن اجتماعهم في تورنتو بكندا، اليوم الثلاثاء، عن "قلقهم العميق" بسبب تقرير أممي تحدث عن مكونات أسلحة بالستية ترسلها إيران إلى جماعات الحوثي المتمردة في اليمن.

ودعوا إيران إلى المساهمة في تقليل التوتر في اليمن والالتزام بالقرارات الأممية ومنع جميع أشكال الانتشار المباشر وغير المباشر للخبرات والقدرات البالستية.

وشدد الإعلان على إيران ضرورة القيام بدور بناء في المنطقة ووقف عمليات النقل غير المشروعة لتكنولوجيا الصواريخ البالستية للدول والفاعلين من غير الدول.

تجدر الإشارة إلى أن مجموعة السبع الصناعية الكبرى تضم الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا واليابان .