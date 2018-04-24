موقع الصحوة نت الاخباري
الرئيسية / آخر الأخبار

وزراء خارجية السبع الصناعية يطالبون إيران بوقف دعم الحوثي والالتزام بالقرارات الدولية

الثلاثاء 24 أبريل 2018 11:42 م الصحوة نت - وكالات
وزراء خارجية السبع الصناعية يطالبون إيران بوقف دعم الحوثي والالتزام بالقرارات الدولية

دان وزراء خارجية مجموعة السبع الصناعية (جي 7) اليوم الثلاثاء أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار في المنطقة لاسيما دعم طهران لميليشيات الحوثي المتمردة .

وأعرب الوزراء في إعلان صادر عن اجتماعهم في تورنتو بكندا، اليوم الثلاثاء، عن "قلقهم العميق" بسبب تقرير أممي تحدث عن مكونات أسلحة بالستية ترسلها إيران إلى جماعات الحوثي المتمردة في اليمن.

ودعوا إيران إلى المساهمة في تقليل التوتر في اليمن والالتزام بالقرارات الأممية ومنع جميع أشكال الانتشار المباشر وغير المباشر للخبرات والقدرات البالستية.

وشدد الإعلان على إيران ضرورة القيام بدور بناء في المنطقة ووقف عمليات النقل غير المشروعة لتكنولوجيا الصواريخ البالستية للدول والفاعلين من غير الدول.

تجدر الإشارة إلى أن مجموعة السبع الصناعية الكبرى تضم الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا واليابان .

اشترك معنا على الصحوة تليجرام

الارشيف

>>>أبريل 2018<<<
السبتالأحدالإثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعة
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
2829301234
567891011

آراء وتحليلات

القائمة البريدية

أشترك معنا في القائمة البريدية لتصلك كل الاخبار التي تنشرها الصحوة نت

أقسام الموقع

الأخبار حقوق و حريات اقتصاد و مال مجتمع شئون دولية آراء و تحليلات

تواصل معنا

الجمهورية اليمنية

info@alsahwa-yemen.net

الصحوة نت © 2017 م

الى الأعلى