مقتل جنديين في مواجهات مع مسلحين بمدينة تعز

قتل جنديان اليوم الثلاثاء في محافظة تعز بمواجهات مع عناصر خارجة عن القانون وسط المدينة.

وقالت مصادر محلية إن المرافق الشخصي لقائد محور تعز /محمد عبدالسلام/ قتل برصاص قناصة مسلحين خارجين عن القانون.

كما قتل رئيس حراسة قائد الشرطة العسكرية / بسام المغبشي / خلال المواجهات الدائرة في منطقة العرضي شرقي المدينة.

وذكرت المصادر أن المواجهات وقعت أثناء ملاحقة العصابات الخارجة عن النظام والقانون في مقر الشرطة العسكرية بالعرضي، شرق مدينة تعز.

وكانت قد اندلعت اشتباكات عنيفة وسط مدينة تعز بين الجيش والشرطة العسكرية من جهة وعناصر مسلحة من جهة أخرى، عقب الاعتداء على اطقم عسكرية وسط شارع جمال.