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أول تعليق سعودي على مصرع القيادي الحوثي "صالح الصماد"

الثلاثاء 24 أبريل 2018 08:15 م الصحوة نت - متابعة خاصة
أول تعليق سعودي على مصرع القيادي الحوثي "صالح الصماد"

قال سفير المملكة العربية السعودية في الولايات المتحدة الأمريكية، الأمير / خالد سلمان/، قال إن أبطال القوات الجوية الملكية السعودية تمكنت من استهداف القيادي الحوثي صالح الصماد بنجاح.

وأضاف الأمير خالد سلمان " أن الهالك  الذي توعد بأن يكون هذا هو عام اطلاق الصواريخ البالستية على المملكة، أتاه الرد من الأبطال.

ويعد هذا هو أول تعليق صادر من السعودية بعد اعلان جماعة الحوثي مصرع "الصماد" رئيس ما يسمى "المجلس السياسي الأعلى".

وظهر زعيم جماعة الحوثي على قناة المسيرة أمس الاثنين منكسراً معلناً مقتل / صالح الصماد / في ضربة قاسمة تلقتها مليشيا الحوثي.


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