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في اجتماع عسكري رفيع بمأرب.. نائب الرئيس يشدد على رفع الجاهزية القتالية

الثلاثاء 24 أبريل 2018 07:24 م الصحوة نت - خاص
في اجتماع عسكري رفيع بمأرب.. نائب الرئيس يشدد على رفع الجاهزية القتالية

شدد نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن / علي محسن صالح/ على ضرورة رفع الجاهزية القتالية وتنفيذ الخطط والمهام المطلوبة.

جاء ذلك في اجتماع عسكري رفيع في محافظة مأرب، حضره القائم بأعمال وزير الدفاع وقيادة المشتركة للجيش وقوات التحالف بمحافظة مأرب، بحضور محافظ المحافظة اللواء سلطان العراده ومحافظ الجوف اللواء أمين العكيمي، وذلك حسب ما ذكرته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".

وأشار نائب الرئيس إلى معاناة اليمنيين جراء انقلاب ميليشيا الحوثي وما يتجرعونه من آلام تقتضي تظافر الجهود درئاً لتفاقم تلك الأوضاع وإفشالاً لمشاريع العنف والإرهاب ومحاولات استهداف الأشقاء بإطلاق الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة وتهديد تلك الميليشيا للملاحة الدولية.

واستمع نائب الرئيس من القادة العسكريين إلى المستجدات الميدانية وأوضاع الوحدات العسكرية وأحوال منتسبي الجيش.

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