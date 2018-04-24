أحزاب تعز تعلن دعمها لقرارات المحافظ واللجنة الامنية وتدعو لتغليب مصلحة المحافظة

أعلنت أحزاب التحالف السياسي لمساندة الشرعية في محافظة تعز، مساندتها الكاملة للقرارات والجهود التي يبذلها محافظ المحافظة الدكتور أمين أحمد محمود واللجنة الأمنية في المحافظة في كل ما من شأنه استعادة مؤسسات الدولة وبسط نفوذها على جميع المواقع المحررة.

ودعت الأحزاب السياسية في بيان صادر عنها حصلت – الصحوة نت على نسخة منه – دعت جميع ابناء تعز في المدينة والمديريات إلى الوقوف مع جهود السلطة المحلية، وكذا التعاون مع اللجنة الأمنية بما يساعدها على تحقيق أهدافها واحلال الأمن والسلام في المحافظة ، والقضاء على الجريمة في المحافظة.

كما دعت جميع أفراد الجيش الوطني وجميع المناضلين والأحرار من ابناء تعز، كلا في موقعه، إلى تحكيم العقل، وضبط النفس، وتغليب مصلحة تعز على كل مصلحة والدعوة إلى توحيد الجهود، لأجل تحرير تعز، وتخليصها من براثن العصابات الحوثية الانقلابية وعدم الانجرار وراء المصالح الضيقة.

نص البيان

بيان صادر عن تحالف القوى السياسية المساندة للشرعية في محافظة تعز الثلاثاء : 24 /4/ 2018م.

استمعت أحزاب التحالف السياسي لمساندة الشرعية في محافظة تعز في اجتماعها صباح اليوم الثلاثاء 24 / 4 / 2018م، مع الاخ الدكتور أمين أحمد محمود محافظ المحافظة إلى بيان للأحداث المؤلمة التي جرت في المنطقة الشرقية من المدينة، والتي نشبت بعد تتفيذ وحدات من الجيش الوطني لتوجيهات قيادة السلطة المحلية في المحافظة لبسط نفوذ الدولة واستعادة مباني ومقرات تابعة لها، وما نتج عن ذلك من مواجهات واشتباكات بين تلك الوحدات من الجيش، وبين بعض المجاميع المسلحة المسيطرة على تلك المواقع، مما أسفر عن سقوط عدد من الشهداء والجرحى من أفراد الجيش الوطني، ومن تلك المجاميع، وقطع للطرقات والشوارع وترويع للناس.

وعليه : وأمام هذه الاحداث وتداعياتها فإننا في التحالف السياسي المساند للشرعية في محافظة تعز نؤكد على ما يأتي :

1- اسنادنا الكامل للقرارات والجهود التي يبذلها الأخ محافظ المحافظة الدكتور أمين أحمد محمود واللجنة الأمنية في المحافظة في كل ما من شأنه استعادة مؤسسات الدولة وبسط نفوذها على جميع المواقع المحررة، بما يسهم في تحقيق المصلحة العليا لتعز ولأهلها .

2- ندعو جميع ابناء تعز في المدينة والمديريات إلى الوقوف مع جهود السلطة المحلية، وكذا التعاون مع اللجنة الأمنية بما يساعدها على تحقيق أهدافها واحلال الأمن والسلام في المحافظة ، والقضاء على الجريمة في المحافظة .

3- ندعو جميع أفراد الجيش الوطني وجميع المناضلين والأحرار من ابناء تعز، كلا في موقعه، إلى تحكيم العقل، وضبط النفس، وتغليب مصلحة تعز على كل مصلحة والدعوة إلى توحيد الجهود، لأجل تحرير تعز، وتخليصها من براثن العصابات الحوثية الانقلابية، وعدم الانجرار وراء المصالح الضيقة و الدعوات الشاذة المفرقة، والتي تؤجج للصراع بين أبناء المحافظة، ولاصلة لها بقيم وثقافة وتحضر أبناء تعز، وتضر وبلا أدنى شك بالمصالح العامة والخاصة لأبناء تعز، وتعيق وتعرقل الجهود الصادقة التي يبذلها قادة تعز ورجالها لاجل تحريرها، وتطبيع الحياة فيها .

النصر لتعز ولجيشها الوطني،،، الرحمة للشهداء،،، الشفاء العاجل للجرحى.

صادر عن تحالف القوى السياسية المساندة للشرعية - تعز.

بتاريخ : 24 / 4 / 2018م