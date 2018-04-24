محافظ تعز : لا تهاون مع قوى الشر التي تسعى لإقلاق السكينة العامة بالمحافظة

أكد محافظ محافظة تعز، الدكتور أمين محمود، ان السلطة المحلية لن تتهاون مع قوى الشر التي تسعى لإقلاق السكينة العامة والتى تسعى لحرمان ابناء المحافظة من المساعدات الإنسانية والاغاثية.

واكد المحافظ خلال لقاءه عدد من المنظمات الاغاثية العاملة بالمحافظة استعداد السلطة المحلية بالمحافظة تقديم التسهيلات اللازمة لعمل لمنظمات بالمحافظة.

مشددا على ضرورة التنسيق المسبق مع السلطة المحلية ممثلة باللجنة الفرعية للاغاثة لمعرفة احتياجات المحافظة وتجنبا للعشوائية في التوزيع.

واكد ممثلي المنظمات الانسانية استمرار تقديم خدماتها الاغاثية بالتنسيق مع السلطة المحلية، ومشيدين بالجهود التي يبذلها محافظ المحافظة من تعاون وتذليل كافة الصعوبات من اجل تقديم الاغاثة الانسانية للمحتاجين بكل يسر وسهولة .

ولفت مدير عام مكتب الشئون الاجتماعية والعمل في المحافظة عبده علي ،الى ضرورة إعادة تقييم دور الجمعيات والمنظمات الفاعلة والغير الفاعلة بالمحافظة والتعامل معها وفقا للقانون و ان يكون هناك تنسيق مشترك بين المنظمات الاغاثية ومكتب الشئون الاجتماعية والسلطة المحلية تجنبا للعشوائية والعمل بشكل منظم ورسمي .