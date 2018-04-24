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مليشيا الحوثي تحتجز شحنات محملة بمساعدات إنسانية بأحد مداخل مدينة إب

الثلاثاء 24 أبريل 2018 05:49 م الصحوة نت - خاص
مليشيا الحوثي تحتجز شحنات محملة بمساعدات إنسانية بأحد مداخل مدينة إب

تواصل مليشيا الحوثي الانقلابية احتجاز عدد من الشحنات المحملة بآلاف من التمور، المقدمة كمساعدات إنساني بمحافظة إب وسط اليمن.

وقالت مصادر محلية بأن مليشيا الحوثي الانقلابية تواصل منذ يومين احتجاز قاطرات محملة بـ آلاف الكراتين المحملة بالتمور والمقدمة كمساعدات إنسانية لأنباء المحافظة من إحدى الجمعيات الخيرية لتوزيعها في شهر رمضان خصوصا مع زيادة تدهور الأوضاع الاقتصادية الناجمة عن الانقلاب والحرب التي جلبتها مليشيا الحوثي.

وأضافت المصادر بأن الكمية المحتجزة تبلغ قرابة خمسة وعشرون ألف كرتون تمر ، واحتجزت بالمدخل الشرقي لمدينة إب فيما بات يعرف بـ"جمارك إب" وترفض السماح بدخولها الإ بعد دفع ملايين الريالات لصالح المليشيا.

وتطالب المليشيا الإنقلابية بفرض رسوم جديدة على التمور في الوقت الذي تواصل فرض رسومها الغير قانونية على مختلف المواد الغذائية والتجارية القادمة للمحافظة والتي يتحمل تبعاتها المواطن وتزاد أسعار تلك المواد بشكل كبير.

وفي ذات النقطة التي تعرف بـ"جمارك إب" احتجزت مليشيا الحوثي الإنقلابية منذ أسابيع شحنات عدة على متنها مساعدات إنسانية مقدمة من إحدى المنظمات ، كما احتجزت المليشيا في الجمارك آلاف الغسلات الخاصة بمرضى الفشل الكلوي ولم تفرج عنها إلا بعد مفاوضات ودفع إتاوات مالية.

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